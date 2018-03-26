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Общественные активисты предложили ужесточить наказание за незаконную продажу наркотических лекарств
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Общественные активисты предложили ужесточить наказание за незаконную продажу наркотических лекарств 

Агентство «Москва» 1 час назад
Активисты проекта «Безопасная столица» хотят обсудить с депутатами комиссии Мосгордумы по безопасности возможность ужесточения наказания за нарушения порядка отпуска лекарств, содержащих наркотические средства и подлежащие предметно-количественному учету. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил координатор проекта Антон Акишин.
«Не только в Москве, но и по всей стране это серьезная проблема. Мало кто контролирует аптеки, которые распространяют лекарства, содержащие наркотические средства и подлежащие предметно-количественному учету, так называемым аптечным наркоманам. Еще и непонятно, где они берут лекарства, так они должны быть под отчет. Вероятно, существует какие-то подпольные склады и нелегальное производство. Мы проводим рейды по аптекам и планируем продолжить проверки. Мы думаем о том, чтобы выйти с инициативой об ужесточении наказания для аптек за нарушения такого рода и обратиться в комиссию Мосгордумы по безопасности», — сказал А. Акишин.
Он уточнил, что ранее к активистам обращались горожане, которые просили проверить те или иные аптечные пункты на предмет нарушений правил торговли такими лекарственными препаратам. По словам А. Акишина, это не единичные случаи, стоит подумать над возможностью ужесточить наказание. «Можно было бы сразу отбирать лицензию у аптек или ввести уголовную ответственность за повторную незаконную продажу для продавца, чтобы они понимали, что если они продадут наркотик им грозит серьезное наказание», — сказал он.
Проект «Безопасная столица» является общественным объединением правоохранительной направленности, основными задачами которого является содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, пресечение преступлений и административных правонарушений, распространение среди населения разъяснительной информации о нормах поведения в общественных местах и правилах безопасности.
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