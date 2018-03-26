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Председателем движения «Открытая Россия» стал Андрей Пивоваров
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Председателем движения «Открытая Россия» стал Андрей Пивоваров 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Председателем движения «Открытая Россия» избран Андрей Пивоваров, который ранее являлся координатором петербургского отделения организации. Выборы состоялись в рамках конференции, состоявшейся накануне в Вильнюсе.
Участники заседания также определили новый состав федерального совета «Открытой России». В него вошли 11 человек, в том числе Александр Соловьев, ранее занимавший пост председателя движения, заместитель председателя Владимир Кара-Мурза-младший, представитель ОР в Чувашии Дмитрий Семенов и другие, передает "Интерфакс".
Также в рамках конференции члены «Открытой России» приняли резолюцию, в которой заявили, что не признают состоявшиеся 18 марта 2017 года в России президентские выборы честными и справедливыми.
Своими ближайшими задачами «Открытая Россия» назвала расширение поддержки активистов в ходе уголовных и административных процессов в сторону правовой поддержки гражданского протеста и гражданских инициатив, выстраивание системы информационной поддержки гражданской активности и развитие практического политического образования.
Движение «Открытой России» было учреждено в Хельсинки в 2016 года. Тогда председателем организации стал Михаил Ходорковский. Позднее экс-глава ЮКОСа сообщил, что останется в «Открытой России» в статусе основателя.
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