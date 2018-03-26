Председателем движения «Открытая Россия» стал Андрей Пивоваров

Председателем движения «Открытая Россия» избран Андрей Пивоваров , который ранее являлся координатором петербургского отделения организации. Выборы состоялись в рамках конференции, состоявшейся накануне в Вильнюсе

Также в рамках конференции члены «Открытой России» приняли резолюцию, в которой заявили, что не признают состоявшиеся 18 марта 2017 года в России президентские выборы честными и справедливыми.

Своими ближайшими задачами «Открытая Россия» назвала расширение поддержки активистов в ходе уголовных и административных процессов в сторону правовой поддержки гражданского протеста и гражданских инициатив, выстраивание системы информационной поддержки гражданской активности и развитие практического политического образования.