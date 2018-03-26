В Костроме может появиться ночной автобус

Идея была озвучена во время конференции по второму этапу ремонта моста.

Дело в том, что во время ремонта пешеходное движение по мосту будет закрыто полностью — рабочие будут доделывать тротуар на одной стороне и начнут ремонтировать — на другой.

Поэтому ночью костромичам невозможно будет добраться с берега на берег. Это можно будет сделать только на такси.

Для удобства горожан было предложено организовать ночной автобус, который будет возить пассажиров с берега на берег.

Правда, пока это только идея. Поэтому стоимость проезда, расписание и другие детали пока неизвестны. Возможно, от этой идеи вообще откажутся.