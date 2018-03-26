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В Костроме может появиться ночной автобус
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В Костроме может появиться ночной автобус 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Идея была озвучена во время конференции по второму этапу ремонта моста.
Дело в том, что во время ремонта пешеходное движение по мосту будет закрыто полностью — рабочие будут доделывать тротуар на одной стороне и начнут ремонтировать — на другой.
Поэтому ночью костромичам невозможно будет добраться с берега на берег. Это можно будет сделать только на такси.
Для удобства горожан было предложено организовать ночной автобус, который будет возить пассажиров с берега на берег.
Правда, пока это только идея. Поэтому стоимость проезда, расписание и другие детали пока неизвестны. Возможно, от этой идеи вообще откажутся.
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