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Attention: Языковой форум пройдет в Удмуртии в апреле
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Attention: Языковой форум пройдет в Удмуртии в апреле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Языковой форум пройдет в Ижевске 21 апреля. Специалисты и носители иностранных языков поделятся своими знаниями с жителями республики, сообщают организаторы.
Многоязычный фестиваль состоится в столице уже в четвертый раз. Презентации будут проходить в течение 40-минутных мини-уроков. Слушателям предстоит лишь выбрать, какие языки посетить.
«Ограничений нет — любой, даже самый экзотический язык, может быть представлен на нашей площадке. Придуманный Толкином эльфийский или клингонский из культового сериала «Звездный путь» — всем найдется место на фестивале», — отмечают организаторы.
Слушателей форума ждут в международном восточно-европейском университете.
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