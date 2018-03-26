Attention: Языковой форум пройдет в Удмуртии в апреле

Ижевск. Удмуртия . Языковой форум пройдет в Ижевске 21 апреля. Специалисты и носители иностранных языков поделятся своими знаниями с жителями республики, сообщают организаторы.

Многоязычный фестиваль состоится в столице уже в четвертый раз. Презентации будут проходить в течение 40-минутных мини-уроков. Слушателям предстоит лишь выбрать, какие языки посетить.

«Ограничений нет — любой, даже самый экзотический язык, может быть представлен на нашей площадке. Придуманный Толкином эльфийский или клингонский из культового сериала «Звездный путь» — всем найдется место на фестивале», — отмечают организаторы.

Слушателей форума ждут в международном восточно-европейском университете.