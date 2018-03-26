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Красноярец выиграл автомобиль в конкурсе «Селфи на выборах»
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Красноярец выиграл автомобиль в конкурсе «Селфи на выборах» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Красноярска Артем Ребров получил автомобиль Lada Xray, победив в конкурсе «Селфи на выбрах», сообщили организаторы конкурса.
Фотография, которую опубликовал Артем, набрала около пяти тысяч лайков. Молодой человек занимается футболом и по работе вынужден часто ездить из Красноярска в Железногорск и Сосновоборск.
Всего на конкурс в Красноярском крае прислали более 60 тысяч фотографий. В конкурсе участвовали совершеннолетние жители края. Кроме автомобиля, в призовой фонд вошли 20 смартфонов, 30 велосипедов, камеры, планшеты и другое.
Для того, чтобы получить шанс на выигрыш, достаточно было прийти на избирательный участок, найти волонтеров и сделать фотографию в специальной рамке с определенным хештегом.
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