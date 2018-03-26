Правильный сплав. Как однокурсник Фридмана и Хана заработал на производстве сейфов

В начале 1988 года недавние студенты Московского института стали и сплавов (МИСиС) Михаил Фридман Евгений Петров , случайно встретившись в метро, спорили, куда податься после выпуска. «Была перестройка, престиж образования падал», — объясняет Петров, сооснователь компании по производству сейфов «Промет». Тогда он решил: сначала наука, а потом предпринимательство, а тремя годами позже основал с партнерами компанию по продаже (а впоследствии и производству) сейфов. Сегодня у «Промета» несколько заводов в России и Европе мощностью более 6 млн изделий в год, он занял заметную долю рынка.

Люди из стали

Евгений Петров вырос в Усть-Каменогорске , промышленном городе на востоке Казахстана , который был центром цветной металлургии СССР. В 1982 году поступил в Московский институт стали и сплавов. «Я попал на факультет черных металлов, по слухам, один из самых непрестижных. После него, как правило, шли на завод», — вспоминает он. Хотя сам вуз считался престижным. «По советским меркам МИСиС все-таки был блатным. Здесь учились приблудившиеся отказники лучших вузов страны», — рассказывал Forbes выпускник факультета цветных металлов, основатель «Альфа-Групп» миллиардер Михаил Фридман. Он был на год старше Петрова и его однокурсника Германа Хана , впоследствии акционера «Альфы».

По словам самого Петрова, друзьями они не были, но Фридмана и Хана он, конечно, знал. «Мы ходили в бар „Земляничная поляна“, — вспоминает Петров. Попасть туда было непросто, но Петров был вхож.

Окончив институт в 1987 году, Петров захотел остаться в Москве . Такую возможность давала только целевая аспирантура, попасть туда помог научный руководитель. Кандидатскую Петров защитил одним из первых на своем курсе. „В любом деле для успеха не нужно быть самым умным, — говорит он. — Это всегда определенный сплав: хорошая тема, сильный научный руководитель и немного везения“.

В начале 1990-х многие выпускники вузов встали перед выбором, что делать дальше. Бывшие однокурсники Петрова (шестеро во главе с Фридманом) к 1989 году зарегистрировали „Альфа-Эко“, которая торговала много чем, в том числе компьютерами. В это время Петров с коллегами по лаборатории „чермета“ взялся за частные заказы на научные разработки и исследования. На этом ему удалось подзаработать — например, попался контракт с ленинградским вузом на 300 000 рублей. „Сумма по тем временам была колоссальная, но подобный заработок не был регулярным“, — говорит Евгений Петров.

Сейфы и ананасовый компот

После защиты диссертации Петров с товарищами пытались заработать разными способами — варили заборы вокруг общежития МИСиС, торговали китайскими майками, а весной 1991 года выкупили у Московского объединения „Московский строительный отряд“ по балансовой стоимости предприятие „Промет“. „Мы даже не знали точно, чем будем заниматься, но сразу решили, что контора будет серьезная“, — говорит Петров.

Приятели сняли комнату в общежитии под офис, наняли двух сотрудников и решили обзавестись сейфом. Купили его у первой попавшейся по объявлению российской компании „Кросна-Сейф“. „Пока тащили сейф до офиса, наши соседи попросили его им продать“, — рассказывает Петров. Сделка состоялась прямо в коридоре, с нее молодые предприниматели выручили вдвое больше, чем стоил сейф. Решили купить еще два, потом еще 15 — все тут же разлетелось.

Финляндии, Италии. »В советское время рынка сейфов, по сути, не существовало. Вся металлопродукция, которую в основном производил рязанский завод «Банктехника», не продавались, а распределялись через систему Госснаба», — рассказывает Надежда Баженина, исполнительный директор компании «Трезор». После распада Союза многие госпредприятия этого сектора прекратили работу, это позволило выстрелить частному сектору. В результате реорганизации появилось подмосковное Научно-производственное предприятие «Модуль» в Балашихе , которое выпускает сейфы, бронированные двери, мебель для банков и офисов. Бывший оборонный «Завод Новатор» в Белгороде также был вынужден перепрофилироваться. Компания «Трезор» с 1991 года импортировала сейфы таиландского и южнокорейского производства из Голландии , позже — из Великобритании

В 1992 году Петров поехал на первую крупную закупку в Сингапур , где заказал 300 сейфов марки Aiko у дистрибьютора крупного производителя сейфов Eiko с заводами в Японии Таиланде . «Импортный товар был более качественный по сравнению с российским, а цена в четыре раза ниже, чем у „Кросны“, — говорит предприниматель. Кроме сейфов, он закупил на пробу еще партию кроссовок и контейнер с консервированным ананасовым компотом, чтобы торговать в России этой „экзотикой“.

В итоге кроссовки продали без прибыли из-за ошибки на таможне, консервы тоже пошли плохо — пришлось съесть все самим, а вот сейфы выстрелили. В рекламе в газете „Экстра-М“ сообщалось: „Продаем сейфы и ананасовый компот в банках“. По словам Бажениной, сейфы были очень востребованы в новой России: „Первые покупатели — кооператоры, которые только начинали зарабатывать деньги. Их было очень много“.

Быть торговцем

В 1996 году Петров приехал в Бангкок и, сидя с местным партнером в лобби отеля с видом на реку, за кружкой пива обсуждал, чем жизнь торговца лучше жизни производственника. Сингапурец уверял Петрова: „Мы здесь с тобой сидим отдыхаем, пока мистер Ли на своем заводе до ночи делает новую партию сейфов для нас. Мы ее потом продадим в несколько раз дороже, а он так никогда и не решит всех своих проблем“.

Тогда Петров еще не думал о собственном производстве, у него хорошо получалось продавать. Благодаря свободному рынку и высокому спросу продажи постоянно росли. К середине 1990-х сейфами Aiko в России пользовались Сбербанк , Автобанк, Нефтехимбанк, посольства, коммерческие структуры и частные лица. И, как писал тогда „Коммерсантъ“, продукция считалась качественной: служащие отеля „Метрополь“ уверяли, что „с похмелья сейф Aiko не откроешь“. В I квартале 1994 года оборот „Промета“ составлял около $150 000, к декабрю месячную выручку компании предполагалось утроить.

Новосибирске, В 1996 году выручка „Промета“, которой удавалось ставить наценку более 100%, составила $3 млн У компании появился собственный склад и несколько филиалов в Краснодаре Казани . „Дилерскую сеть построили мгновенно, партнеров привлекала бизнес-модель и бешеная маржа. Покупали сейфы по $100, а продавали по $240“, — объясняет успех Петров.

Дистрибьютор из Тюмени „Архив Комплект“ начал сотрудничать с „Прометом“ почти сразу после открытия филиала в городе. „Мы закупали сейфы с 2002 года и быстро нарастили объемы, став крупным продавцом в регионе“, — рассказывает гендиректор „Архив Комплект“ Павел Борисов . Сегодня „Промет“ поставляет ему товар на сумму 200 млн рублей в год.

Быстрый рост дилерской сети позволил „Промету“ даже покрыть убытки от пожара на складе, который произошел в 1996-м. Так, по итогам 1997 года выручка компании достигла $17 млн В планах на будущий год было $25 млн, но вышло лишь $8 млн Время производить

В августе 1998 года случился кризис, был объявлен технический дефолт, а через пару месяцев у Инкомбанка, где Петров держал все свои деньги, отозвали лицензию. „Количество покупателей резко снизилось, продажи упали в 10 раз, остались лишь долги перед поставщиками, — говорит предприниматель. — На несколько месяцев мы впали в ступор“.

Рынок к этому времени сильно изменился. Если раньше „Промет“ считал конкурентами только импортеров, то теперь долю рынка забирали мелкие российские производители за счет низких цен, пусть и в ущерб качеству. Петров решил запускать свое производство.

Полгода предприниматель потратил на поиск подходящей площадки, которая могла бы исполнять заказы на сейфы и металлическую мебель по его чертежам. Не договорившись ни с кем, он решил действовать самостоятельно: перегородил стеной склад в Подмосковье , закупил оборудование. Инвестиции в проект составили около €10 млн К апрелю 2000 года производство заработало. Несколько лет понадобилось, чтобы полностью отладить процессы и выйти на мощность несколько тысяч изделий в день. К 2007 году „Промет“ заработал $120 млн, 6–7% дохода обеспечивал экспорт в страны СНГ.

Когда спрос на сейфы и мебель превысил возможности подмосковного производства, „Промет“ попытался запустить завод в Арабских Эмиратах, но этот проект оказался провальным. По словам Петрова, арабские партнеры его обманули. Несмотря на убытки, от идеи открыть завод за границей бизнесмен не отказался: „Рассматривали и Турцию , и Египет , но в итоге остановились на Болгарии , где у нас уже был филиал“. Третий завод построили в городе Узловая Тульской области . Оба производства заработали в 2008 году.

В Подмосковье и Болгарии производят исключительно сейфы. Самая мощная площадка — тульская — производит сейфы и мебель (5,9 млн изделий в год) и обеспечивает львиную часть дохода компании, в том числе за счет оборонзаказа. Сырье „Промет“ закупает на российских заводах в Череповце Липецке , на Магнитке, перерабатывая ежемесячно более 3000 т стали. Общая выручка в 2017 году составила 7,5 млрд рублей, из них 4 млрд заработало предприятие в Узловой.

В 2013 году представители американской кинокомпании Warner Bros. обратились к британскому продавцу сейфов Phoenix Safe. Они хотели купить большой огнестойкий шкаф для съемок в Лондоне боевика „Грань будущего“ с Томом Крузом в главной роли. Сейф марки Phoenix попал в кадр, хотя на самом деле ящик стандарта ECB-S (Европейской ассоциации систем безопасности) был сделан на заводе в Узловой. Только в России фильм, по подсчетам „Кинопоиска“, посмотрело почти 3 млн зрителей. „Вот было бы здорово, если бы там промелькнуло наше имя“, — шутит Петров.

В Европу „Промет“ экспортирует сейфы с 2009 года. По словам Евгения Петрова, у компании крепкие позиции в Великобритании, Австрии , Голландии, постепенно укрепляются в Скандинавии и Германии. Другая британская компания-партнер, Burton Safes, закупает сейфы в России, красит, меняет дизайн, добавляет внутрь вставки из натурального дерева, ставит свой лейбл — и продает богатым русским, живущим в Англии.

В компании „Архив Комплект“ довольны российским продуктом. „В отличие от импортных поставщиков у „Промета“ скорость поставок выше, а цена в закупке на 30–40% ниже“, — перечисляет Борисов. По его словам, характеристики сейфов тоже выше, чем у некоторых зарубежных производителей: ящики „Промета“ выдерживают 1,5 часа горения при температуре 1010 градусов. Борисов рассказывает, как проводил эксперимент во время празднования Масленицы: установил под чучело сейф „Промет“, положив внутрь собственный паспорт. „Когда достал документ из сейфа, он даже не нагрелся!“, — хвастается тюменский предприниматель.

Надежда Баженина уверена, что делать качественные сейфы в России пока невозможно. Проблема качества связана с высокой долей госзаказов. „При выборе поставщика на первом месте стоит низкая закупочная цена“, — говорит она.

Так, в 2012 году в военный госпиталь ФСБ была поставка сейфов для хранения лекарств. Но они оказались бракованными: медикаменты в них отсыревали, завелась плесень, грибок, ржавчина. „Выяснилось, что стенки сделаны из жести непонятного происхождения и гнилых досок“, — рассказывает Баженина.

ВТБ, »Магнит», Несмотря на сложности рынка, „Промет“ продолжает искать пути для развития. Сегодня его крупные клиенты — „Сколково“, Газпромбанк Альфа-банк . Однако после кризиса 2008 года спрос на сейфы начал падать — внутренний рынок насытился, многие клиенты стали экономить. Тогда Петров переключился на мебель для офисов, медучреждений, заводов (кушетки, тумбочки, верстаки, технические шкафы и пр.) и металлические двери. Сейчас это 2/3 продаж «Промета».

Многое продается в розничных сетях, например, «Леруа Мерлен» в 2017 году продала более 100 000 стеллажей «Промет» (30% продаж в этой категории всей сети). «Это единственный поставщик сборных стоек, — подтверждает Александр Левон, руководитель направления „Хранение“ сети. — Их преимущество — компактная упаковка товара, который занимает мало места при транспортировке».

Логистика — камень преткновения для бизнеса Евгения Петрова. И чтобы наладить продажи мебели в Европе, нужен еще один завод ближе к основным рынкам сбыта. Кроме того, для европейцев мебель российского производства — пока экзотика, сокрушается Петров: «Когда появятся конкуренты, готовые экспортировать, как и мы, на Запад, вот тогда начнется самое интересное».

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