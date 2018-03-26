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На Урале на уроке труда руку пятиклассника затянуло в токарный станок
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Умер Сергей Мавроди

На Урале на уроке труда руку пятиклассника затянуло в токарный станок 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по сообщению о получении различных травм кисти пятиклассником на внеурочном занятии по технологии в Поташкинской средней общеобразовательной школе в Свердловской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"По предварительным данным, на внеурочном занятии по технологии у ученика пятого класса затянуло руку в токарный станок, в результате подростку причинены различные травмы кисти. В настоящее время Артинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент опрошен пострадавший подросток, педагоги, руководство образовательного учреждения.
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