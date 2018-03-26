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Орловец заплатит за выбитый глаз 400 тысяч рублей
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Орловец заплатит за выбитый глаз 400 тысяч рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заводской районный суд Орла удовлетворил требования мужчины, потерявшего в пьяной драке глаз. Оппонент должен не только компенсировать расходы на лечение, но и возместить моральный вред.
Конфликт вспыхнул на бытовой почве в мае 2017 года. Мужчины вместе распивали спиртное в одном из дворов. Произошла ссора. Васильев нанес оппоненту один удар кулаком в область левого глаза. Стеклянная линза очков разбилась, повредив кожу и глазное яблоко. Травма привела к полной потере зрения на левый глаз, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Мужчине теперь запрещена работа в строительстве, связанная с управлением транспортными средствами, в тяжелых и грязных условиях. В нормальных условиях труда рабочий день орловца также должен быть ограниченным. Вместе с тем, инвалидность по указанной травме не может быть установлена.
Пострадавший оценил моральный страдания в 1 миллион рублей. Нападавший извинился за содеянное, частично возместил причиненный ущерб. Однако попросил снизить размер компенсации, так как на иждивении у него двое несовершеннолетних детей.
Суд решил взыскать с Васильева 426 тысяч рублей, включая компенсацию материального и морального ущерба. Ранее мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и наказан лишением свободы на три года условно.
Сообщение Орловец заплатит за выбитый глаз 400 тысяч рублей появились сначала на РИА 57.
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