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Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя
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Омские пограничники изъяли 13 тонн нелегального алкоголя 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.
В регион с начала 2018 года через Российско-Казахстанскую границу пытались 11 раз незаконно провезти алкоголь, при этом только в марте пограничники зафиксировали восемь попыток контрабанды.
«У перевозчиков отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота перевозимой спиртосодержащей продукции и товарно-сопроводительные накладные. По данным снованиям алкоголь в количестве 13 тонн литров был изъят из незаконного оборота», — сообщают в пресс-службе.
Весь «левый» алкоголь передали в подразделения ОМВД России.
Напомним, что в 2017 году в Омскую область контрабандный алкоголь пытались провезти всего три раза.
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