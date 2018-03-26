Одного из фигурантов дела «приморских партизан» снова взяли под стражу

Приморский краевой суд отправил под стражу одного из фигурнатов громкого дела «приморских партизан» Алексея Никитина . Об этом

сообщила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева . Дело уже в третий раз рассматривается судом.

"Подсудимому Алексею Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу", — сообщила Ковалева, не уточнив дату принятия этого решения. Она также добавила, что судебное следствие на процессе завершено, на очередном заседании суда проходят прения сторон.

Как сообщалось, в июне 2017 года в Приморском краевом суде

началось

новое рассмотрение этого уголовного дела, пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года.

Дело слушается с участием коллегии присяжных заседателей, которая была сформирована с пятой попытки. Перед судом предстали пятеро фигурантов — Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов, Алексей Никитин, Вадим Ковтун. На первом заседании суда Вадим Ковтун, Кириллов и Никитин заявили, что не признают себя виновными по исследуемому эпизоду. Александр Ковтун и Илютиков отказались от дачи показаний.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Александр Ковтун, Илютиков и Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Итоги процесса обжаловала прокуратура Приморья. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на третье рассмотрение.

Преступная группа «приморских партизан» действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных по этому делу продолжался с января 2013 года по апрель 2014 года.

Приморский краевой суд признал фигурантов виновными в убийствах нескольких человек, в том числе двух милиционеров, ранении еще нескольких стражей порядка, кражах, в том числе оружия и боеприпасов из отделения милиции, разбоях и в ряде других преступлений. Подсудимые были приговорены к различным срокам — от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы.

Весной 2015 года они обжаловали вынесенный приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам, а также вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек.