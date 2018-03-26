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В Костроме придумали, как бороться с элитными такси
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В Костроме придумали, как бороться с элитными такси 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме готовятся к появлению таксистов на Lexus, Infiniti иToyota Land Cruiser, узнал KOSTROMA.TODAY. Ремонт моста планируют начать 1 апреля.
В прошлом году над костромским феноменом смеялись многие пользователи соцсетей. Во время ремонта моста в городе появилось невероятное количество дорогих иномарок с шашечками.
Дело в том, что таксистам с лицензией разрешено ездить по полосам для общественного транспорта. Поэтому владельцы дорогих иномарок, чтобы не стоять в пробках, купили себе лицензии таксистов за 1,5 тысячи рублей.
В администрации даже предлагали продавать таким автовладельцам лицензии за 100 тысяч рублей, но это оказалось незаконно.
После этого в департаменте транспорта заявили, что с 1 января 2018 года лицензии будут давать только тем таксистам, которые перекрасят автомобили в желтый цвет.
На совещании по второму этапу ремонта моста заявили, что на полосах для общественного транспорта будут размещены автоматические камеры видеонаблюдения.
Тем, кто незаконно заедет на «выделенку» придет штраф 1,5 тысячи рублей.
Поэтому теперь владельцам Lexus, Infiniti иToyota Land Cruiser придется либо пойти на радтикальные изменения цвета своих авто, либо постоять в пробках вместе с остальными участниками движения. Есть и еще вариант — пересесть на общественный транспорт.
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