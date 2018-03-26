В Москве задержан подозреваемый в вымогательстве 30 млн рублей у клуба ICON 

В Москве в ходе оперативного эксперимента задержан некто Евгений Смирнов, требовавший у руководства популярного столичного клуба ICON 30 млн рублей за «решение проблем с ОБЭП».
Мошенническая «осечка»
По словам источника интернет-газеты «Кривое зеркало» в столичном ГУВД, Евгений Смирнов обратился к директору ООО «Клуб АЙКОН» Максиму Игумнову в начале марта 2018 года. Предвосхищая скорое давление ОБЭП на заведение, мужчина предложил решить вопрос за символическое вознаграждение в размере 30 млн рублей. Директор популярного московского клуба сделал вид, что доверился гостю, и договорился о выплате задатка, правда, предварительно уведомив об этом правоохранительные органы. В ходе оперативного эксперимента, проведенного 23 марта в Crowne Plaza — The Club, Игумнов передал Смирнову 5 млн рублей. В момент сделки Смирнов был задержан правоохранителями. Возбуждено дело по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество).
Отметим, что клуб входит в холдинг Event.Moscow и является частью империи одного из богатейших людей России Михаила Данилова.
Впервые свои двери заведение открыло под вывеской «Рай». Уже тогда клуб стал местом притяжения участников списка Forbes и чиновников разных мастей и генералов, которым ничто человеческое не чуждо. Конкуренцию ему составлял только «Дягилев» в саду «Эрмитаж». В «Рае» можно было встретить миллиардеров Вагита Алекперова, Александра Несиса, Михаила Фридмана, в «Элизиуме» проводил корпоративы Millhouse Романа Абрамовича. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов помог провести в «Рае» вечеринку с участием шаолиньских монахов.
Спустя 11 лет здесь также очень любят отдыхать братья Ротенберги, руководители верхних эшелонов МВД и СК России. С начала 2018 года данное место облюбовали криптовалютные миллиардеры (люди, сделавшие состояние на криптовалюте). По всей видимости Игумнов ни капли не сомневался в кристальной чистоте перед ОБЭП и в целом перед правоохранительной системой, вот только Смирнов этого не знал.
Следователи в ближайшее время установят, связан ли Евгений Смирнов с действующими сотрудниками ОБЭП.