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Застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья получили зарплату
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья получили зарплату 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экипажу судна «Кристал Ист» обанкротившейся компании «Находка-Портбункер», находящемуся сейчас в ОАЭ, выплачены долги по зарплате, сообщило РИА Новости со ссылкой на конкурсного управляющего имуществом фирмы.
"Больше пока сделать ничего не можем. Моряки сидят без топлива. Ситуация тяжелая, однако не все зависит от конкурсного управляющего", — сказал собеседник агентства.
Танкер «Кристал Ист» находится в ОАЭ с июня 2017 года. По требованию банка-кредитора на него наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж вернулся в Приморье, ему на смену прибыли другие моряки, которые сидят на судне без топлива и электричества. Сейчас они просят помощи в возвращении на родину.
29 марта суд рассмотрит заявление конкурсного управляющего о назначении начальной продажной цены «Кристал Ист». Если банк не установит цену, то управляющий будет настаивать на своей.
По словам председателя Дальневосточной региональной организации РПСМ Николая Суханова, моряки «Кристал Ист» не обращались в профсоюз.
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