НКО могут получить грант больше 10 миллионов рублей. Сегодня последний день

Срок подачи заявок на президентские гранты истекает сегодня, 26 марта. Некоммерческие организации сами определяют сумму, которая им необходима. Есть возможность подать на грант проекты стоимостью менее 500 тысяч рублей. Запрашиваемая сумма может превышать 10 миллионов рублей.

Грантовая поддержка общественников будет осуществляться по 12 направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

• охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

• поддержка молодежных проектов;

• поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

• поддержка проектов в области культуры и искусства;

• сохранение исторической памяти;

• защита прав и свобод гражданина, в том числе защита прав заключенных;

• охрана окружающей среды и защита животных;

• укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

• развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

• развитие институтов гражданского общества.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие неправительственные организации, которые зарегистрированы не позднее чем за год до сегодняшнего дня, не находятся в процессе ликвидации и не имеют задолженностей.

Подробная информация о конкурсе — на официальном сайте фонда.