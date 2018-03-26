На лодочной станции «Прокат» на Самарке катера уходят под воду

По данным Приволжского УГМС, повышенный сброс воды на ГЭС начался 21 марта и продолжается до сих пор. Только за первые три дня уровень в Саратовском водохранилище в районе г. Самара поднялся на метр. Но с учетом того, что лед на Волге стоит еще крепкий, воду через трещины и береговые разломы выдавило на прибрежные территории.

"Некоторые умельцы помпами откачивают воду из лодок, пытаясь их спасти, — пишут очевидцы событий на лодочной станции. — Получается не у всех. Срочно бегите на лодочные станции, ибо после второго сброса спасать будет нечего — начнутся подвижки льда, порвет лодки и моторы, вмерзшие в лед".