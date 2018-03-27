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Красноярские власти показали потенциал региона немецкому бизнесу
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Красноярские власти показали потенциал региона немецкому бизнесу 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Глава региона представил участникам встречи инвестиционный потенциал Красноярского края. Представители крупных немецких компаний, в том числе "Сименс", «Юнипро», «Роде & Шварц», «Фрезениус НефроКеа» выразили заинтересованность в сотрудничестве с регионом в области электро— и теплоэнергетики, в реализации совместных проектов как с ведущими промышленными компаниями, так и с местными предприятиями малого и среднего бизнеса.
Александр Усс рассказал о регионе как об одном из активных участников международной деятельности России. В прошлом году край посетили 60 иностранных делегаций, заинтересованных в долгосрочном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Регион ведет внешнеторговые операции более чем со ста странами дальнего и ближнего зарубежья.
Природные богатства края позволяют формировать мощный индустриальный комплекс: в регионе хорошо развиты энергетика, металлургия, сектор информационных спутниковых технологий, лесопереработка и машиностроение, развивается агропромышленный комплекс.
Глава региона также отметил, что в крае построен новый аэропорт, что дает дополнительные преимущества для развития международной логистики и производства. Вместе с тем Красноярский край является и крупным научно-образовательным центром. Сибирский федеральный университет — один из ведущих вузов страны и плодотворно сотрудничает с учебными заведениями Германии. В области студенческого и преподавательского обмена СФУ занимает очень активную позицию — у вуза выстроены договорные отношения с пятью немецкими университетами и Германским центром исследования Земли в Потсдаме. В крае также создан опорный региональный вуз, который призван готовить инженеров будущего.
Александр Усс подчеркнул, что в регионе создаются максимально комфортные условия для ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. Приоритетной задачей органов власти края является привлечение инвестиций в регион и старт новых инвестиционных проектов.
— Красноярский край открывает большие возможности для инвесторов. Мы заинтересованы в создании самых благоприятных условий для эффективной работы на территории региона не только крупнейших международных и отечественных компаний, но и среднего, и малого бизнеса, — сказал глава региона.
Руководитель территории в презентации инвестиционного потенциала края германским деловым кругам сделал особый акцент на новом масштабном проекте «Енисейская Сибирь», поддержанном президентом России Владимиром Путиным.
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