Красноярские власти показали потенциал региона немецкому бизнесу

Глава региона представил участникам встречи инвестиционный потенциал Красноярского края . Представители крупных немецких компаний, в том числе "Сименс" , «Юнипро», «Роде & Шварц», «Фрезениус НефроКеа» выразили заинтересованность в сотрудничестве с регионом в области электро— и теплоэнергетики, в реализации совместных проектов как с ведущими промышленными компаниями, так и с местными предприятиями малого и среднего бизнеса.

Александр Усс рассказал о регионе как об одном из активных участников международной деятельности России . В прошлом году край посетили 60 иностранных делегаций, заинтересованных в долгосрочном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Регион ведет внешнеторговые операции более чем со ста странами дальнего и ближнего зарубежья.

Природные богатства края позволяют формировать мощный индустриальный комплекс: в регионе хорошо развиты энергетика, металлургия, сектор информационных спутниковых технологий, лесопереработка и машиностроение, развивается агропромышленный комплекс.

Глава региона также отметил, что в крае построен новый аэропорт, что дает дополнительные преимущества для развития международной логистики и производства. Вместе с тем Красноярский край является и крупным научно-образовательным центром. Сибирский федеральный университет — один из ведущих вузов страны и плодотворно сотрудничает с учебными заведениями Германии . В области студенческого и преподавательского обмена СФУ занимает очень активную позицию — у вуза выстроены договорные отношения с пятью немецкими университетами и Германским центром исследования Земли в Потсдаме . В крае также создан опорный региональный вуз, который призван готовить инженеров будущего.

Александр Усс подчеркнул, что в регионе создаются максимально комфортные условия для ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. Приоритетной задачей органов власти края является привлечение инвестиций в регион и старт новых инвестиционных проектов.

— Красноярский край открывает большие возможности для инвесторов. Мы заинтересованы в создании самых благоприятных условий для эффективной работы на территории региона не только крупнейших международных и отечественных компаний, но и среднего, и малого бизнеса, — сказал глава региона.