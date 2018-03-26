В Ростове подвели итоги первой недели месячника чистоты 

В Ростове завершилась первая неделя месячника чистоты, который начался 19 марта. Несмотря на неблагоприятную погоду, работы проводились во всех районах города. Не все запланированное удалось реализовать, однако коммунальщики успешно провели технологические работы.
Были выполнены работы по зачистке наносного грунта почти на половине улиц, которые имеют категорию А, в частности, на Большой Садовой, Текучева, Доватора, а также проспектах Буденновском, Шолохова, Михаил Нагибина, Театральном, Соколова, Ворошиловском, Коммунистическом, Стачки. По всему городу были вывезены стихийные навалы мусора и свалочных очагов. В городской администрации отметили, что самая эффективная мера по поддержанию города в чистоте — соблюдение его жителями санитарных правил. Жителей Ростова-на-Дону призвали принять активное участие в проводимом «Месячнике чистоты» и совместно навести порядок на городских территориях. Участие в акции принимают и городские предприятия, в частности, МКП «Росгорсвет», АО «Ростовводаканал», АО «Теплокоммнуэнерго», ОАО «НТП „Авиатест“, ПАО „Роствертол“, ФГУП „РНИИРС“ и другие.