В Ростове подвели итоги первой недели месячника чистоты

В Ростове завершилась первая неделя месячника чистоты, который начался 19 марта. Несмотря на неблагоприятную погоду, работы проводились во всех районах города. Не все запланированное удалось реализовать, однако коммунальщики успешно провели технологические работы.