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Волгоград лидирует в гонке за девять тысяч деревьев
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Волгоград лидирует в гонке за девять тысяч деревьев 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградцам предлагают во второй раз проголосовать за «Аллею славы» и в качестве главного приза получить 9 тысяч деревьев.
— Накануне 9 мая питомник «Экоплант» проводит ежегодную акцию «Аллея славы», — рассказали организаторы. — В этом году вместе со многими российскими городами на деревья будут претендовать страны таможенного союза: Казахстан, Армения. Пока в рейтинге городов — миллионников Волгоград занимает первое место — за новые деревья проголосовали 84 человека.
Где высадят новые деревья, если Волгоград сохранит свое лидерство, пока неизвестно.
Вопросом с посадкой 9 тысяч саженцев горожане задавались и в прошлом году. Организаторы акции отметили, что выбором места, поливом и уходом за деревьями должны заниматься местные власти.
В 2017 году в голосовании победили Москва, Санкт — Петербург, Казань, Иваново, Грозный, Уфа, Тула, Красногорск, Ржев.
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