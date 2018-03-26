Волгоград лидирует в гонке за девять тысяч деревьев

Волгоградцам предлагают во второй раз проголосовать за «Аллею славы» и в качестве главного приза получить 9 тысяч деревьев.

— Накануне 9 мая питомник «Экоплант» проводит ежегодную акцию «Аллея славы», — рассказали организаторы. — В этом году вместе со многими российскими городами на деревья будут претендовать страны таможенного союза: Казахстан Армения . Пока в рейтинге городов — миллионников Волгоград занимает первое место — за новые деревья проголосовали 84 человека.

Где высадят новые деревья, если Волгоград сохранит свое лидерство, пока неизвестно.

Вопросом с посадкой 9 тысяч саженцев горожане задавались и в прошлом году. Организаторы акции отметили, что выбором места, поливом и уходом за деревьями должны заниматься местные власти.