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Определен Топ-10 самых интересных событий минувшей недели
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Определен Топ-10 самых интересных событий минувшей недели 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Newsroom24 публикует Топ-10 самых читаемых новостей на сайте агентства за минувшую неделю, с 19 по 25 марта.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Нижегородец изнасиловал двух знакомых, провожавших его домой.
2. Прогноз погоды на лето дали в нижегородском гидрометцентре.
3. Нижегородцам неверно начислили имущественные налоги в 2017 году.
4. Обыски проходят в кабинете руководителя НПАТ Цыганкова.
5. Нижегородка отсудила у ДУКа 1,5 млн рублей.
6. В Нижнем Новгороде жестоко избили 15-летнего школьника.
7. Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин оставлен под арестом.
8. Культурная акция «Ночь в театре» впервые пройдет в Нижнем Новгороде.
9. ВМЗ закрыл самую большую в России мартеновскую печь.
10. Депутатских полномочий требуют досрочно лишить Олега Сорокина.
Newsroom24: последние новости
Итоги голосования на участке в Канавинском районе признаны недействительными Свыше 1,5 тысяч вакансий представлено на ярмарке в Нижнем Новгороде Семь муниципалитетов Нижегородской области перешли в группу территорий с более высоким уровнем развития
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