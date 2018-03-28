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Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Торговые центры Алтайского края проверят по поручению Генпрокуратуры 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Проверка торговых центров и других мест массового пребывания граждан начнется в Алтайском крае по поручению Генпрокуратуры. Поводом для массовых проверок послужила трагедия в Кузбассе, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен национальный траур.
Проверку будут проводить органы прокуратуры и местные органы МЧС.
Будут проверены:
торговые центры, в которых есть развлекательные комплексы;досуговые детские организации;объекты культуры и спорта;иные места массового пребывания людей.
Спасатели проведут ревизию систем оповещения и пожаротушения, проверят запасные выходы и систему навигации в помещении. Контролировать устранение выявленных нарушений будет краевая прокуратура.
Отметим, что жители Алтайского края начали собственную проверку торговых центров. Сигналы о нарушениях, которые видны невооруженным взглядом, поступают из разных городов.
Так, жители Бийска проверили ТЦ «Созвездие» и «Ривьера».
«Позвонила подруга и сообщила, что она была в ТЦ «Созвездие» на 3 этаже. Она решила спуститься вниз не по эскалатору, а по лестнице и обнаружила, что все двери закрыты! Она проверила и на втором этаже. Где двери также были закрыты. Есть ли в Бийске горячая линия по ТРЦ? Куда можно сообщить?» — написала Оксана Кадочникова в группе «Инцидент Бийск». В комментарии к посту Кристина Маркова написала, что в «Ривьере» запасной выход находится в детской игровой комнате и дверь тоже закрыта на замок.
Ранее жители Барнаула призывали друг друга устроить бойкот ТЦ и требовали привлечь к проверкам представителей общественности.
АиФ — Алтай: последние новости
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