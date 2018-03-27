Команды не было. Проверяют ли в Алтайском крае ТЦ после трагедии в Кузбассе

Меры безопасности в местах массового пребывания людей, в частности в торговых центрах и на культурных площадках, обещают усилить в Алтайском крае после трагедии в Кемерове

О проведении в регионе контрольно-надзорных мероприятий заявил 26 марта губернатор края Александр Карлин на заседании комиссии по ЧС. Но никаких мер в соответствии с распоряжением главы региона пока не последовало.

«Куда меньшие по последствиям трагические ситуации всегда влекут за собой принятие системных мер во всех субъектах Российской Федерации », — сказал глава региона.

Напомним, по официальным данным, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в Кемерове 25 марта, погибли 64 человека.

Корреспондент АиФ-Алтай выяснил, как профильные службы Алтайского края исполняют поручение губернатора.

Кому поручили?

Поручения были даны краевой Госинспекции и главам муниципалитетов Алтайского края. Первая должна взять на себя решение вопросов безопасности на стадии строительства торговых объектов, а именно усилить контроль за соблюдением строительных норм и правил при возведении торговых, досуговых учреждений, учреждений образования и здравоохранения.

Оперативно ответить на вопрос, ведется ли работа, назначены ли какие-то лица, ответственные за выполнение данных мероприятий, специалист пресс-службы ведомства Ольга Дорохова отказалась и попросила сделать официальный запрос. Аналогичный ответ редакция получила в Роспотребнадзоре Алтайского края.

Выяснилось также, что пока не предпринимают каких-то действий и в Госпожнадзоре по Алтайскому краю. Специалисты пояснили, что проверочные мероприятия начнутся после того, как поступит распоряжение из Генпрокуратуры России

О работе муниципалитетов в данном направлении высказался в соцсетях депутат АКЗС, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Владислав Вакаев . Он считает, что решение, принятое губернатором правильное, вот только его беспокоит возможная «имитация бурной деятельности без какого-либо конкретного результата». По словам Вакаева, муниципальные органы согласовывают эти самые торговые объекты, а потому их объективность при проведении проверок вызывает большие сомнения.

«Проблем с безопасностью на самом деле масса. Взять те же кинотеатры в торговых центрах. В отличие от старых советских кинотеатров в них нет отдельных выходов на улицу. И сценарий кемеровской трагедии вполне может здесь повториться», — говорит депутат.

Напомним, губернатор поручил главам муниципалитетов обратить внимание на инфраструктуру вокруг объектов массового пребывания людей. Речь идет об обеспечении беспрепятственного подъезда специальной техники (пожарные машины, машины скорой помощи). По словам Карлина, на торговых объектах города и края «много беспорядка». Зачастую при строительстве торговых центров не задумываются об организации нормальных стоянок для транспорта, об обеспечении должного проезда спецтехники.

«Нужно все оценивать в комплексе. И при малейших подозрениях в том, что безопасность на таком объекте не обеспечивается, нужно принять исчерпывающие меры для устранения нарушений», — сказал губернатор.

Барнауле слышали, в Бийске — нет Реакция главы Барнаула Сергея Дугина последовала незамедлительно: на следующий день он распорядился провести инспектирование территорий торговых центров, по итогам которого специалисты профильного комитета должны будут организовать установку дорожных знаков и нанесение разметки.

Как рассказали корреспонденту АиФ-Алтай в пресс-службе города, конкретных действий по поручению главы города пока не предпринималось. Нет ни графика проведения работ, ни списка ответственных лиц, ни перечня объектов, которые предстоит проверить.

Но если администрацию краевого центра поставили в известность относительно проведения проверок, то в малых городах края о нем даже и не слышали. Как рассказали в пресс-службе Бийска, местное отделение МЧС не получало команды о проведении проверок. Руководитель пресс-службы администрации Рубцовска Наталья Мещерякова и вовсе отказалась отвечать на вопросы по телефону и попросила составить официальный письменный запрос.

Мнения

Депутаты, а также уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин считают, что помимо контролирующих органов к проверкам необходимо привлекать и общественность.

Так, депутат АКЗС Владислав Вакаев заявил, что проверки должны быть максимально открытыми и публичными. Этого можно добиться, если привлечь представителей общественности и депутатского корпуса.

По мнению Бориса Ларина, торговые центры нужно регулярно проверять не только контролирующим органам, но и самим владельцам.

«Не может быть открыт торговый центр, если с утра не проверены эвакуационные выходы, противопожарные средства», — озвучил свою позицию Ларин.

Он считает, что должно быть должностное лицо, которое возьмет на себя ответственность за то, что торговый центр готов принять посетителей, в том числе детей и маломобильных граждан.