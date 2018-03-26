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Весеннее обострение вызвало потепление в Ростове
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Весеннее обострение вызвало потепление в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Стремительное весеннее потепление в Ростове-на-Дону очевидно стало причиной обострений у отдельных персонажей. Накануне днем, 24 марта, на проезжей части улицы Белорусской был замечен сидящий голый мужчина. Об этом сообщили очевидцы в популярном паблике в социальных сетях. «14:30. Белорусская/Мезенский. Голый мужик сидит на дороге», — написали они, снабдив публикацию фотографией. Прохожие вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи на место врачи не рискнули подходить к мужчине без полицейских. Пока они ждали правоохранителей, он вскочил прыжком и стал бросаться под колеса автомобилей. Перебежав дорогу, он попытался войти в одно из помещений, но оно оказалось заперто. В итоге он побежал вдоль тротуара. Некоторые пользователи соцсетей сравнили его с терминатором, а другие заступились за героя дня. «Ему помощь нужна! А его снимают. Люди, будьте людьми!». Некоторые связали его поступки с увлечением наркотиками и алкоголем.
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