Молодые ученые обсудили в Барнауле тенденции развития большой энергетики

22 марта при поддержке Сибирской генерирующей компании на площадке Алтайского государственного технического университета состоялась II международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Современные тенденции котлостроения». Участники представили на суд профессионального жюри 16 проектов, направленных на решение проблем и перспективное развитие энергетики.

В открытии конференции принял участие директор Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании Александр Лукьянов . Он сам, к слову, является выпускником кафедры котло— и реакторостроения «политеха», на базе которой проходило мероприятие.

-Сотрудничество университета и энергетиков СГК длится уже на протяжении многих лет. Большинство работников компании — руководители предприятий, инженеры, сотрудники — являются выходцами кафедры КиРС , — отметил Александр Лукьянов. -Мы заинтересованы не только в кадрах. Современная энергетика нуждается в новых эффективных технологиях. Тем более, что в середине прошлого года теплоэнергетика получила новые стимулы к развитию — были приняты изменения в закон «О теплоснабжении». Этот закон должен привлечь в нашу отрасль инвестиции и дать толчок для ее развития. Так что, думаю, нас ожидают новые проекты в отрасли, а у вас появится больше возможностей проявить себя.

Он отметил что СГК уже сейчас реализует масштабные проекты в городах своего присутствия. С 2012 года на Барнаульской ТЭЦ-2 стартовал проект в рамках программы ДПМ, в результате реализации которого на станции установили две новых турбины, котелоагрегат, тракт топливоподачи. В частности, на котле были применены технически решения, которые находят широкое применение только сейчас. В прошлом году компания начала реализовывать крупный проект в Рубцовске . На Южной тепловой станции энергетики СГК установили два новых угольных водогрейных котла, а в этом году планируется установка турбины.

Александр Лукьянов, совместно с авторитетной комиссией, в ее состав которой вошли доктора технических наук Евгений Пузырев и Иван Фурсов, а также кандидат технических наук, заведующий кафедрой КиРС Евгений Жуков , заслушал несколько докладов.

Молодые ученые со всей Сибири и Казахстана представили свои научные разработки по проблемам и перспективам развития в области проектирования и производства котельного оборудования. Среди наиболее обсуждаемых у присутствующих тем — способ безмазутной растопки котлоагрегатов и внедрение систем, позволяющих это сделать на станциях. Также будущие энергетики представили свои разработки в области компьютерного моделирования в котлостроении, порассуждали о возможностях использования альтернативного топлива для энергетических котлов и других аспектах функционирования современной энергетики.

Доклады участников войдут в сборник, который выйдет в ближайшее время, его электронный вариант можно будет найти в сети Интернет.