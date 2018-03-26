СГК приступит к плановым ремонтам теплосетей Рубцовска с 1 июня

Сибирская генерирующая компания в рамках ремонтной программы на 2018 год планирует капитально отремонтировать семь участков тепловых сетей в Рубцовске . Энергетики приступят к проведению ремонтных работ с 1 июня, сразу после окончания отопительного сезона и плановой проверки тепловых сетей на прочность и плотность.

Затраты на перекладку теплосетей составят 20,5 млн рублей. Проводить их будут силами подрядных организаций.

По плану энергетики заменят участок теплосети протяженностью 240 метров по четной стороне улицы Алтайская в районе дома №76. Еще столько же трубопроводов переложат по нечетной стороне улицы Сельмашская — между улицами Пролетарская и Серова.

На улице Северная заменят два участка трубопроводов. Первый участок протяженностью 334 метра расположен по нечетной стороне улицы в районе домов №13-15, второй — 100 метров — по нечетной стороне улицы в районе домов ул. Северная 13 — Октябрьская, 020.

Еще два участка тепловых сетей требуют замены на улице Громова. Между домами №30 по ул. Громова и №45 на пр. Ленина будет переложен участок трубопровода протяженностью 320 метров и между домами №28 — 25 по ул. Громова протяженностью 120 м. Еще 126 метров заменят между домами №189 и 187 по ул. Комсомольской.

Перекладке будут подлежать трубопроводы разных диаметров — 114 мм, 159 мм, 219 мм и 273 мм. Новые металлические трубы будут покрыты слоем ППМ-изоляции. Эта мера позволит продлить срок их службы и, что немаловажно, значительно снизит потери при транспортировке тепловой энергии. После окончания ремонтных работ на всех участках будет восстановлено благоустройство: восстановлено асфальтовое покрытие и газоны.

— Эти участки требуют ремонта в первую очередь, так как трубопроводы находятся в аварийном состоянии, — говорит Олег Семеньков, заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК. — В этом отопительном периоде мы более 40 раз устраняли на них порывы. Связано это тем, что эксплуатируются они уже более 20 лет.

В текущем отопительном сезоне количество повреждений на тепловых сетях Рубцовска значительно уменьшилось 40 против 60 в осенне-зимнем периоде 2016-2017 года. По словам специалистов Сибирской генерирующей компании, пока довольно часто

им приходится выезжать на устранение порывов трубопроводов горячего водоснабжения — с начала этого года энергетики зафиксировали и устранили более 160 инцидентов.