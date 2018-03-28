Худший сценарий. Более 3,5 тысячи жителей Алтая уже пострадали от паводка

«Уже почти половина территории в воде… Она прибывает очень быстро. Мы с соседями собираем вещи. Все убегают», — так о ситуации в селе Чарышском говорит местная жительница Людмила Ворогушина.

Страшно читать рассказы очевидцев, смотреть фото и видео, которые люди из подтопленных сёл присылают в «АиФ-Алтай» . Тем более что понимаешь — это только начало весенней стихии.

Кругом — вода

Активное таяние снега в регионе началось на прошлой неделе. Тогда же раздались первые тревожные «звоночки» из отдельных мест. Особенно из тех, что расположены в низинах, на берегу рек. Сюда устремились со всех окрестностей водные потоки поверх промёрзшей, порой ещё покрытой ледяной коркой, земли. Прошедшие в выходные обильные осадки (в южных районах — дожди, а на северо-востоке — снегопады) ещё больше усугубили паводковые угрозы.

Чрезвычайно напряжённая обстановка сложилась в двух сёлах Краснощёковского района — Маралихе и Усть-Козловке. В полдень 26 марта здесь объявили полную эвакуацию людей из-за угрозы прорыва дамбы на Новошипуновском пруду. Дамбу, как стало известно во вторник, 27 марта, удалось отстоять. Как рассказал депутат Усть-Козлухинского сельсовета Александр Медведев , её укрепляли силами МЧС , дорожных служб и местных жителей. «Сыпали мёрзлый грунт, глину, — всё, что можно было раздобыть», — сообщил Александр.

Детей и пожилых людей из Усть-Козлухи вывезли в Харлово, из Маралихи — в Краснощёково. Большинство из них поселились в домах родственников и знакомых, а те, у кого таковых нет, направились в пункты временного размещения. «Нас поселили в классе местной школы, по 20 человек в комнате. Спим на полу, на матрасах. Накормили в школьной столовой борщом, пельменями, напоили чаем. Детей разместили на втором этаже в этой же школе. Здесь есть медик», — так описала условия в эвакопункте жительница Маралихи Нина Суворова.

Не все решились оставить свои дома — около 500 человек отказались уезжать из подтопляемых сёл. О таких же случаях безрассудного упорства рассказал и завотделом по делам ГО ЧС Петропавловского района Андрей Ожогин: «Когда вода стала прибывать, затапливать территорию, мы приезжали к пострадавшим со спасателями, уговаривали эвакуироваться, но они отказывались». Однако когда ситуация обострилась (особенно в сёлах Антоньевка, Николаевка, Зелёный Дол), пострадавшие сами вызывали спасателей. Эвакуировать людей из затопляемых сёл очень мешают ледяные заторы.

Минус один

Хорошая новость пришла во вторник: объявленный накануне режим ЧС снят в городе-курорте Белокурихе ! Но по-прежнему он сохраняется в Краснощёковском, Чарышском, Петропавловском, Солонешенском, Третьяковском, Алтайском районах. По информации на 27 марта, которую озвучил начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Игорь Лисин, зарегистрированы подтопления придомовых территорий в 79 населённых пунктах в 13 муниципальных образованиях. Всего подтоплен 2431 приусадебный участок, 1146 жилых домов, в которых проживают 3695 человек, в том числе 465 детей. Из своих домов эвакуированы 1029 жителей края, из них 125 размещены в пунктах временного размещения, остальные — у родственников и знакомых.

Паводковая ситуация в Алтайском крае, по словам губернатора Александра Карлина, развивается по самому худшему сценарию. И синоптики в своих прогнозах отнюдь не оптимистичны. «Земля ничего не впитывает, стоки идут к водным объектам. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная. Если процесс и будет притормаживаться, то не сильно, ведь серьёзных морозов не ожидаем», — предупреждает руководитель Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер . Уже сейчас угроза подтоплений из-за большой воды нависла над Рубцовским, Бийским, Локтевским, Алейским районами.

На всей территории Алтайского края объявлен режим ЧС.