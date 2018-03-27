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Дамбу Шипуновского пруда удалось спасти от разрушения
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Дамбу Шипуновского пруда удалось спасти от разрушения 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Дамбу Шипуновского пруда, которая сдерживала большой объем воды в Краснощековском районе, удалось спасти от разрушения. Если бы ее прорвало, наводнение в селах, расположенных ниже по течению (Усть-Козлуха и Маралиха), оказалось бы гораздо сильнее.
Как рассказал АиФ-Алтай Александр Медведев, депутат Усть-Козлухинского сельсовета, дамбу укрепляли силами МЧС, дорожных служб и местных жителей. «Сыпали мерзлый грунт, глину, — все, что можно было раздобыть, — говорит Александр. — К утру 27 марта обстановка стабилизировалась: уровень воды начал падать».
По словам Александра, его удивило, что еще утром 26 марта на дамбе никто не дежурил. Жители Усть-Козлухи приехали туда, чтобы проверить состояние пруда, и вовремя забили тревогу. «Еще час, и дамбу могло смыть». Когда пруд начал переполняться, было принято решение о полной эвакуации жителей сел Усть-Козлуха и Маралиха. Детей и пожилых людей из Усть-Козлухи вывезли в Харлово, из Маралихи — в Краснощеково.
«Считаю, что группа активистов из Усть-Козлухи сплоченно сработала, — говорит Александр. — Главная проблема была в том, что люди не информированы. Усть-Козлуху начало топить в пятницу, 23 марта. Мы создали группу в whatsapp, оперативно вывели весь скот в горы, затем эвакуировали жителей. Считаю, что МЧС много сделали для нас. Может быть, сначала они растерялись немного, многие ведь первый раз в такой ситуации. Но без них бы не справились».
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