В адрес участкового уполномоченного полиции города Черемхово поступила благодарность от местной жительницы 

На имя начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Черемховский» поступило благодарственное письмо от местной жительницы в адрес участкового уполномоченного майора полиции
Дмитрия Ивасенко.
«На протяжении нескольких месяцев мне звонили коллекторы по долгам, которых у меня нет. Угрожали и просили
вернуть деньги. Не выдержав таких нападок, мы обратились к участковому.
Выяснив все обстоятельства, Дмитрий пообещал разобраться. И действительно, больше нам никто не звонит и не угрожает» — поясняет
женщина.
«Благодаря грамотной работе участкового,
моя проблема была полностью решена. Спасибо за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде», — отметила жительница в своем письме к руководству межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».