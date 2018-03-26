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В адрес участкового уполномоченного полиции города Черемхово поступила благодарность от местной жительницы
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В адрес участкового уполномоченного полиции города Черемхово поступила благодарность от местной жительницы 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
На имя начальника Межмуниципального
отдела МВД России «Черемховский» поступило благодарственное письмо от  местной жительницы в адрес участкового уполномоченного майора полиции
Дмитрия Ивасенко.
«На протяжении нескольких месяцев мне  звонили коллекторы по долгам, которых у меня нет. Угрожали и просили
вернуть деньги. Не выдержав таких нападок, мы обратились к участковому.
Выяснив все обстоятельства, Дмитрий пообещал разобраться. И  действительно, больше нам никто не звонит и не угрожает» — поясняет
женщина.
«Благодаря грамотной работе участкового,
моя проблема была полностью решена. Спасибо за отзывчивость и  неравнодушие к чужой беде», — отметила жительница в своем письме к  руководству межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».
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