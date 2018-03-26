В адрес участкового уполномоченного полиции города Черемхово поступила благодарность от местной жительницы

На имя начальника Межмуниципального

отдела МВД России «Черемховский» поступило благодарственное письмо от местной жительницы в адрес участкового уполномоченного майора полиции

Дмитрия Ивасенко.

«На протяжении нескольких месяцев мне звонили коллекторы по долгам, которых у меня нет. Угрожали и просили

вернуть деньги. Не выдержав таких нападок, мы обратились к участковому.

Выяснив все обстоятельства, Дмитрий пообещал разобраться. И действительно, больше нам никто не звонит и не угрожает» — поясняет

женщина.

«Благодаря грамотной работе участкового,

моя проблема была полностью решена. Спасибо за отзывчивость и неравнодушие к чужой беде», — отметила жительница в своем письме к руководству межмуниципального отдела МВД России «Черемховский».