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Посол Польши в РФ рассказал об «убогих» советских памятниках и расследовании крушения самолета Качиньского под Смоленском
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Посол Польши в РФ рассказал об «убогих» советских памятниках и расследовании крушения самолета Качиньского под Смоленском 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства
авиакатастрофы
президентского авиалайнера ТУ-154М под Смоленском, может уже в скором времени огласить выводы своей работы. Об этом рассказал в интервью
посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк.
"В ходе работы публиковались фрагментарные доклады, к ним можно относиться только как к предварительным констатациям, которые касаются определенных вопросов, носящих технических характер. Подкомиссия не называет конкретного срока завершения своей работы, но, я думаю, что это скоро произойдет", — заявил он.
По словам посла, версия о  взрыве
на борту лайнера, озвученная подкомиссией, является лишь одной из нескольких. Окончательной версии причины катастрофы пока нет. «Окончательного доклада пока нет. Он готовится», — сказал посол.
Также он рассказал об отношении Варшавы к советским памятникам. Марчиняк выразил мнение, что ряд памятников, увековечивающих память освобождавших Польшу советских воинов, кажутся убогими с эстетической точки зрения и не заслуживают того, чтобы их сохранять.
Многие из них содержат «символику тоталитарной идеологии» и «являются артефактами военного присутствия СССР в Польше». «В значительной части они устанавливались в военные годы, еще в 1945 году, часто по инициативе политических отделов Советской армии. По их предложениям в адрес наших властей, которые по очевидным соображениям не могли отказать», — пояснил он.
В настоящее время, по мнению посла, «нет никаких причин, чтобы такое количество красных звезд, серпов и молотов находилось в публичном пространстве в Польше, учитывая тот факт, что в России они тоже постепенно исчезают». По его словам, в Варшаве считают, что  этих памятников не противоречит соглашениями, подписанным между Польшей и Россией.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, которые летели на траурные мероприятия в Катыни. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование вели российская и польская стороны.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговый отчет о результатах технического расследования, в котором причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром в сложных погодных условиях.
Тогда же польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже разрешенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
С такими выводами не согласилась партия брата погибшего президента Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». После прихода к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2015 года представители партии сформировали новую комиссию по расследованию катастрофы.
В январе 2018 года польская правительственная комиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы, сообщила, что на борту до падения самолета произошло минимум три взрыва. В России эту информацию назвали чушью.
"Мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то, несете какую-то несуразицу", — заявил в декабре 2017-го в ходе большой
пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста, президент РФ Владимир Путин.
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