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Около 10 тыс. смотровых колодцев заменит Мосводосток до конца года
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Около 10 тыс. смотровых колодцев заменит Мосводосток до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Mos.ru
Около 10 тыс. смотровых колодцев заменит ГУП «Мосводосток» во всех столичных округах до конца года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«До конца 2018 г. Мосводосток заменит около 10 тыс. смотровых колодцев в разных частях Москвы. Их обновят во всех столичных округах, на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время замены колодцев также установят около 2 тыс. новых крышек на люки. Они будут выполнены из прочного чугуна и способны выдерживать резкие перепады температур и нагрузку до 90 тонн.
Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, в первую очередь реконструируют сети, срок эксплуатации которых подходит к концу, а также участки с дефектами. Особое внимание уделяется ливневой канализации рядом с социально значимыми объектами: школами, детскими садами и поликлиниками.
«Смотровые колодцы являются важной частью городской ливневой системы. Коммунальные работники спускаются в них для очистки, ремонта или прокладки новых канализационных труб. Со временем колодцы изнашиваются, что затрудняет коммунальщикам доступ в ливневую сеть. Помимо обновления смотровых колодцев, Мосводосток ежегодно убирает мусор и заменяет трубы ливневой канализации. Это увеличивает их пропускную способность в среднем на 20-30%», — отмечается в материале.
Всего городская ливневая канализация включает порядка 113 тыс. 500 дождеприемных и 262 тыс. 200 смотровых колодцев. В их числе и несколько старинных кирпичных коллекторов на реке Неглинной, построенных в начале прошлого века. Протяженность труб ливневой канализации — около 7,9 тыс. км. Ее обследованием и ремонтом занимаются 350 аварийных бригад Мосводостока, в которых задействовано более 1 тыс. сотрудников. В их распоряжении специальная техника для откачивания воды на случай мощных ливней и роботы для поиска дефекта труб на небольших участках.
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