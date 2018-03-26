Сборка серийных МС-21 начнется в июне

Серийное производство новых российских ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров МС-21 начнется в июне.

Иркутский авиационный завод ожидает в скором времени поставки от предприятий-смежников деталей для первых серийных лайнеров. Изготовление этих деталей, панелей и агрегатов уже идет, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиазавода.

Работы проводятся по графику.

Уже есть и планы на первый серийный борт. Его намерены поставить на рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро».