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Сборка серийных МС-21 начнется в июне
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Сборка серийных МС-21 начнется в июне 

Российская Газета 2 часа назад
Серийное производство новых российских ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров МС-21 начнется в июне.
Иркутский авиационный завод ожидает в скором времени поставки от предприятий-смежников деталей для первых серийных лайнеров. Изготовление этих деталей, панелей и агрегатов уже идет, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиазавода.
Работы проводятся по графику.
Уже есть и планы на первый серийный борт. Его намерены поставить на рейсы иркутской авиакомпании «ИрАэро».
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