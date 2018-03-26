Ещё
Асфальтобетонный завод в Пензе начнет работу после зимних каникул
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асфальтобетонный завод в Пензе начнет работу после зимних каникул 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева запускается после зимних каникул. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора МУПа Юрия Парастаева, в настоящее время на объекте идут подготовительные работы, запустить завод планируется в течение трех суток. Все необходимые материалы у предприятия есть.
«Наша задача — в сложный для дорог весенний период сохранить их целостность, обеспечить безопасность дорожного движения. Благодаря функционированию завода мы экономим время на приготовление асфальтобетонной смеси и сможем в несколько раз увеличить объемы восстановленного асфальтового покрытия», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.
В мэрии добавили, что в зависимости от погодных условий на предприятии будет изготавливаться литая либо горячая асфальтобетонная смесь. В настоящее время для устранения аварийных разрушений дорожного полотна в Пензе используется установка «Кохер». Ремонт ведется литым асфальтом, который позволяет работать при низких температурах.
PNZdrive: последние новости
В Пензе оштрафовали руководителя автошколы за невключение бензина в стоимость обучения В Пензе оцепили терновский двор из-за прикрепленного к днищу авто подозрительного предмета В Пензе 24 марта ремонтируют Толстовский и Гагаринский путепроводы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео102
Польша нашла альтернативу российскому газу150
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове35
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение