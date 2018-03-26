Асфальтобетонный завод в Пензе начнет работу после зимних каникул

Асфальтобетонный завод, расположенный на одном из участков МУП «Пензадормост», по поручению главы администрации Пензы Виктора Кувайцева запускается после зимних каникул. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщила пресс-служба мэрии. По словам директора МУПа Юрия Парастаева, в настоящее время на объекте идут подготовительные работы, запустить завод планируется в течение трех суток. Все необходимые материалы у предприятия есть.

«Наша задача — в сложный для дорог весенний период сохранить их целостность, обеспечить безопасность дорожного движения. Благодаря функционированию завода мы экономим время на приготовление асфальтобетонной смеси и сможем в несколько раз увеличить объемы восстановленного асфальтового покрытия», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

В мэрии добавили, что в зависимости от погодных условий на предприятии будет изготавливаться литая либо горячая асфальтобетонная смесь. В настоящее время для устранения аварийных разрушений дорожного полотна в Пензе используется установка «Кохер». Ремонт ведется литым асфальтом, который позволяет работать при низких температурах.