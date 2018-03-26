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Анатолий Прокопьев назначен заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
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Анатолий Прокопьев назначен заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
26 марта распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко на  должность заместителя Губернатора Иркутской области — руководителя
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа назначен Анатолий
Прокопьев. Ранее этот пост занимала Марина Иванова, которая покинула его  по собственному желанию.
Анатолий Прокопьев родился в 1960 году в селе Буреть Боханского района. В  1982 году окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по  специальности «инженер-механик». В 1996-1997 годах повышал квалификацию в  Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, в институте
повышения квалификации работников сельского хозяйства по специальности
«менеджер агробизнеса». В 2010 году окончил Байкальский государственный
университет экономики и права по специальности «юриспруденция». Трудовой
путь начал заведующим ремонтными мастерскими колхоза им. Чапаева
Боханского района. Работал в Усть-Ордынском окружном комитете ВЛКСМ.
Возглавлял Иркутский аграрный техникум, работал заместителем главы
администрации Иркутского района, вице-президентом, исполнительным
директором НПТиП Иркутской области, председателем Думы Иркутского
района, министром сельского хозяйства Иркутской области. С 2012 по 2015
год являлся заместителем Губернатора Иркутской области — руководителем
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, с 2015 года работал
советником Губернатора Приангарья.
Сергей Левченко сегодня провел первое рабочее совещание с участием
Анатолия Прокопьева. Центральной темой встречи стало проведение в  Иркутской области международного национального фестиваля «Алтаргана».
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