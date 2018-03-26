Надо ли переводить часы в 2018 году

С момента образования СССР и во времена независимой Российской Федерации было принято переводить часы дважды в год: на летнее и зимнее время. Однако, несколько лет назад это решение было отменено. Вместе с тем, россияне все еще задаются вопросом — стоит ли переводить часы весной и осенью.

В марте 2018 года часы не переводим

В 2011 году в России отменили переход сезонное время. Весной страна передвинула стрелки на 1 час вперед и осталась жить по летнему времени. Вместе с тем, вскоре нашлись множество недовольных. Выяснилось, что в большинстве регионов России время стало значительно отличаться от комфортного для человека.

Итог: в октябре 2014-го года стрелки часов еще раз перевели на час назад. В результате всем мы теперь живем по «зимнему» времени.

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