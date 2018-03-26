Надо ли переводить часы в 2018 году 

С момента образования СССР и во времена независимой Российской Федерации было принято переводить часы дважды в год: на летнее и зимнее время. Однако, несколько лет назад это решение было отменено. Вместе с тем, россияне все еще задаются вопросом — стоит ли переводить часы весной и осенью.
В марте 2018 года часы не переводим
В 2011 году в России отменили переход сезонное время. Весной страна передвинула стрелки на 1 час вперед и осталась жить по летнему времени. Вместе с тем, вскоре нашлись множество недовольных. Выяснилось, что в большинстве регионов России время стало значительно отличаться от комфортного для человека.
Итог: в октябре 2014-го года стрелки часов еще раз перевели на час назад. В результате всем мы теперь живем по «зимнему» времени.
Референдум о местном времени в Волгоградской области
В день выборов Президента 18 марта 2018 года жители Волгоградской области на референдуме проголосовали за перевод стрелок на 1 час вперед. После утверждения Госдумой проект может вступить в силу осенью 2018 года.