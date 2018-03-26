Гербу Владивостока исполняется 135 лет

28 марта главному официальному символу Владивостока исполняется 135 лет. Именно в этот день (16 марта по старому стилю) в 1883 году высочайшим указом императора Александра III был утвержден герб города.

Как свидетельствуют документы, работа над гербом началась в 1880 году — как только Владивосток получил статус города. Автором эскиза, который был разработан уже в 1881 году, стал архитектор Юлий Рего, после чего началось его согласование и доработка.

И вот окончательный вариант герба был представлен на утверждение императору. Геральдическое описание гласило: «В зеленом щите золотой тигр, подымающийся по серебряной скале, с червлеными глазами и языком; в вольной части влево — герб Приморской области. Щит украшен золотою башенною короною о трех зубцах, за щитом два золотых якоря, накрест положенных и соединенных Александровскою лентою».

Как рассказали в управлении делопроизводства администрации приморской столицы, серебряная башенная корона в три зубца означала, что Владивосток имеет статус уездного города, а золотые якоря — о том, что это приморский город. «Золотой тигр с червлеными глазами и языком» по законам геральдики означал, что город вооружен и находится под защитой и охраной. Кроме того, тигр — символ силы и мудрости. Золотой же цвет полосатого хищника означает богатство и великодушие.

После установления советской власти герб Владивостока на долгие годы оказался в забытьи.

В 1971 году Исполнительный комитет Владивостокского городского совета утвердил новый вариант герба, максимально воспроизводивший предыдущий исторический вариант, но с рядом изменений.

Искусствовед Валерий Марков писал о гербе Владивосток советских времен: «Он гармонично сочетает элементы прежнего геральдического знака: два адмиралтейских якоря и уссурийский тигр на щите. Вверху герба в зубцы башенной короны вписаны серп и молот — символ государства рабочих и крестьян. В верхней части щита изображение фигуры знаменосца — основной фигуры памятника борцам за власть Советов на Дальнем Востоке. Якоря перевиты гвардейской лентой» (газета «Красное знамя», 12 апреля 1985 г.).

Позже, уже в 1990-2000-е годы, герб несколько раз претерпевал изменения: ему то возвращали его обрамляющие парадные элементы — башенную корону, якоря и ленту, то вновь забирали, оставляя только «французский» геральдический зеленый щит с тигром.

Именно таким — без обрамляющих элементов — герб города Владивостока был зарегистрирован 16 апреля 2002 года в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации за № 984.

А в 2012 году был принят муниципальный правовой акт, допускавший изображение герба с дополнительными элементами — якорями, лентами и короной, представлявшими гордость для жителей города. За такое «своенравие» герб Владивостока был даже исключен из Государственного геральдического регистра РФ. Как объяснили тогда специалисты, обрамляющие элементы прежнего герба перестали соответствовать современным правилам геральдики.

В декабре 2014 года было принято решение вернуться к версии 2001 года (без обрамляющих элементов).

Таким образом, геральдическое описание сегодняшнего герба Владивостока гласит: «В зеленом поле щита золотой тигр с червлеными (красными) глазами и языком, идущий по скалистому серебряному склону вправо, подняв переднюю правую лапу».

В апреле 2015 года регистрация герба города Владивостока в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации за присвоенным ранее номером 984 была восстановлена.

Помимо герба Владивосток имеет другие официальные символы — флаг и гимн, а также природный символ — рододендрон, в народе называемый багульником.