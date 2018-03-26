Ещё
Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» создадут в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» создадут в Нижегородской области 

Ревизор.ru 28 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Идея организовать комплекс связана с тем, что в составе Бердниковского сельсовета Тонкинского района действительно существует деревня под названием Простоквашино. Местные жители давно предлагали превратить ее в своеобразный бренд региона и воссоздать атмосферу знаменитого мультфильма. По замыслу авторов проекта, туристский комплекс будет включать в себя дом дяди Федора, детскую киностудию, котокафе и пункт общественного питания.
Проект комплекса будет представлен на заседании комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области 26 марта.
Ревизор.ru: последние новости
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс #ДоброволецРоссии2018 Премии правительства России вручены деятелям культуры Заколдованный замок роз
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия197
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП112
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово271
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку140
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста119
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение