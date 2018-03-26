Туристский комплекс «Путешествие в Простоквашино» создадут в Нижегородской области

Идея организовать комплекс связана с тем, что в составе Бердниковского сельсовета Тонкинского района действительно существует деревня под названием Простоквашино. Местные жители давно предлагали превратить ее в своеобразный бренд региона и воссоздать атмосферу знаменитого мультфильма. По замыслу авторов проекта, туристский комплекс будет включать в себя дом дяди Федора, детскую киностудию, котокафе и пункт общественного питания.