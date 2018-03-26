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Путешествие в нижегородское Простоквашино: котокафе, киностудия и дом Дяди Фёдора
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Путешествие в нижегородское Простоквашино: котокафе, киностудия и дом Дяди Фёдора 

nn.ru 31 минуту назад
Фото: nn.ru
Сама деревня Простоквашино очень маленькая, была основана староверами около 300 лет назад. Сегодня на летние каникулы сюда приезжают целыми семьями, а осенью и зимой большинство домов закрыты. Живут только в пяти домах и, в основном, пенсионеры. Ближайший крупный населенный пункт к Простоквашино — рабочий посёлок Тонкино, центр Тонкинского района. От Тонкино до Простоквашино 10 км. А ведь писатель Эдуард Успенский как-то сказал, что это место он выдумал. Но Россия велика, всего и не узнаешь. Кстати, сам автор уже оповещён о задумке и с радостью её поддерживает.
Расстояние до Простоквашино от Нижнего Новгорода — свыше 250 км. Даже на автомобиле придётся пробыть в пути около 4,5 часов. Либо на поезде с пересадкой на электричку, тогда добираться свыше половины суток.
Начальник отдела культуры администрации Тонкинского муниципального района Екатерина Танасийчук напомнила, что мультфильм про Простоквашино вышел 40 лет назад и почти вся страна знает его и вспоминает с теплотой в сердце. Поэтому создание туристического комплекса «Путешествие в Простоквашино» будет успешным проектом. Окунуться в знакомую атмосферу захотят не только дети, но и взрослые. Чтобы посетители могли не просто отдыхать, а заниматься полезным и интересным делом, планируется проводить мастер-классы.
— Комплекс будет интересным и знаковым объектом, который может стать одной из визитных карточек нашей области, — считает Екатерина Танасийчук. — А это привлечёт новых гостей региона, что даст плюс в экономическом плане и благоприятно повлияет на социальную сферу.
Презентация проекта состоялась 26 марта на заседании рабочей группы комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма законодательного собрания Нижегородской области.
«Путешествие в Простоквашино» планируется разместить на участке в 10 гектаров и потратить на него в общей сложности 300 млн рублей. Скорее всего, придётся привлекать инвесторов.
Главными объектами станут дом Дяди Фёдора, детская киностудия, котокафе с пушистыми собратьями Матроскина, гостиничный комплекс и пункт общественного питания.
Объект должен быть реализован в ближайшие три года. Сейчас проект находится на стадии планирования, думают над точным местом и источниками финансирования.
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