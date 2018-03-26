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Бесстрашные дикие курицы попали на видео под Новосибирском
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Бесстрашные дикие курицы попали на видео под Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 24 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В Искитимском районе Новосибирской области сотрудник Института клеточной и молекулярной биологии Олег Андреенков снял на видео стаю серых куропаток, которых иногда называют «дикими курицами». Редкие птицы клевали семена пустырника около кладбища. «Они, наверное, поэтому были такие спокойные. Ведь из пустырника делают успокоительное средство, — говорит Олег Андреенков. — Куропатки шагали прямо по дороге и не боялись машин. Я был свидетелем, как куропатки подходили к сухому стеблю и били его клювом повыше. Сухой стебель сильно вибрировал от удара, и с него на снег дождем сыпались семена. Куропатки их подбирали, „плавая“ по снегу от кустика к кустику».
Известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский изучил видео и подтвердил, что на нем действительно серые куропатки. «Эти птицы заметно крупнее голубя, из семейства фазановых, — говорит Алексей Яновский. — Куропатки круглый год обитают в наших краях, несмотря на сильные морозы и глубокий снег. Увы, но сейчас эти замечательные птицы на грани исчезновения — это излюбленный трофей новосибирских браконьеров. К сожалению, из-за активности охотничьего лобби в России по-прежнему разрешается весенняя охота, а с новым изданием Красной Книги и вовсе разразился грандиозный скандал… Многие виды птиц в нее вообще не попали».
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