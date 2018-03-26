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За управляющими компаниями Владивостока закрепят участки города для уборки
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За управляющими компаниями Владивостока закрепят участки города для уборки 

АиФ-Владивосток 41 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке проведут паспортизацию зон ответственности по уборке городских территорий. Об этом стало известно на совещании с управляющими компаниями, которое провел врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 20 марта.
В совещании приняли участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представители около 60 управляющий компаний (УК) города. Как сделать город чистым, а обслуживание управляющих компаний качественным, обсудили на встрече с врио Губернатора.
Последний снегопад выявил зачастую неэффективную работу организаций на подведомственных им территориях.
«Очень много нареканий было от жителей — не убраны были лестницы, которые должны очищаться в первую очередь, не почищены подъездные пути, и даже входы в подъезды. Управляющие компании должны выполнять функции, которые взяли на себя, заключив соглашения с жителями. Не буду говорить об отстающих, сейчас нам надо выстроить с управляющими компаниями конструктивные отношения на благо жителей нашего города», — подчеркнул Виталий Веркеенко.
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что должна быть проведена паспортизация городских территорий, для того чтобы четко закрепить зоны ответственности городских служб и зоны уборки за каждой управляющей компанией Владивостока.
«Необходимо составить список территорий и поручить управляющим компаниям круглогодично поддерживать на них порядок, в первую очередь чистить снег и наледь зимой. Они обязаны делать это на своих придомовых территориях. Население должно быть довольно качеством работы управляющих компаний», — заявил Андрей Тарасенко.
Виталий Веркеенко отметил, что такая работа по поручению главы региона будет проведена и добавил, что городские власти готовы к диалогу, выслушать и объективно оценить те трудности, которые сегодня есть у управляющих компаний.
«Мы готовы вам помочь, ведь цель у нас одна — чистый город. И уборка должна быть комплексной. Проблемы есть и у наших городских служб, мы их решаем, справимся. Но без уборки придомовых территорий, которая зависит от вас, хорошего результата не добиться», — добавил мэр.
Представители управляющих компаний отметили, что сейчас у большинства организаций нет соответствующей техники. Врио Губернатора Андрей Тарасенко поручил составить список необходимой в городе техники, отметив, что может быть рассмотрен вопрос об организации в Приморье сборочного производства уборочной техники.
На совещании от представителей управляющих жилым фондом организаций также прозвучало предложение пересмотреть тариф на содержание жилья. Однако мнение врио Губернатора и мэра было однозначным: прежде чем поднимать тарифы, управляющим компаниям нужно показать качественную работу.
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