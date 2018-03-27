Митранс России предложил Таджикистану провести консультации по авиасообщению

Министерство транспорта РФ уведомило авиационные власти Таджикистана , что с 1 апреля 2018 года заканчивается действие временного согласия российских авиационных властей на выполнение авиакомпанией «Сомон Эйр» полетов по маршруту Худжанд — Москва с частотой три рейса в неделю в качестве второго таджикского назначенного перевозчика, сообщили в Минтрансе.

«Мы вновь предлагаем провести консультации авиационных властей России и Таджикистана в Москве, ввиду того, что последняя встреча состоялась в Душанбе, до 1 апреля 2018 года. Российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на подтверждение заявок назначенных российских перевозчиков в полном объеме согласно поданным заявкам, что лишило бы российскую сторону оснований для принятия каких-либо ответных действий в отношении таджикской стороны», — отметили в Минтрансе.

Авиавласти Таджикистана и России в апреле прошлого года урегулировали вопросы авиасообщения между странами и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Авиавласти двух стран тогда согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан.

До этого конфликт авиавластей России и Таджикистана, ключевой проблемой которого является статус подмосковного аэропорта Жуковский, длился почти полгода. Москва считала аэропорт региональным, тогда как Душанбе относил аэропорт к московским аэропортам и требовал, чтобы рейсы из Жуковского регулировались межправсоглашением РФ и Таджикистана.