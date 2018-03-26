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Омичи жалуются на сосульки, которые никто не убирает с крыш
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Омичи жалуются на сосульки, которые никто не убирает с крыш 

АиФ-Омск 55 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Соответствующие посты появились сразу в нескольких крупных городских пабликах.
За минувшие выходные, с 24 по 25 марта, сразу несколько омичей пожаловались в соцсетях, что управляющие компании не убирают сосульки с крыш их домов. Так омича, живущая по адресу ул. 30-ая Северная, 66, жалуется, что сосульки на их доме уже достигли уровня четвертого этажа, однако управляющая компания никак не реагирует на подобную опасную ситуацию.
«В том году при падении сосульки оторвался козырёк, и всё это упало на дедушку. Вызывали скорую и спасателей. Сами пол дня не могли выйти из подъезда», — вспоминает омичка.
В то же время некоторым домам даже не на что надеяться. Так, аварийный дом по адресу ул. Молодогвардейская, 39 управляющие компании уже давно не обслуживают, поэтому жильцы не знают, как им бороться с огромными сосульками, свисающими с крыши, и куда обратиться.
Горожане активно откликнулись на данный пост и посоветовали жильцам самим сбить сосульки из окон швабрами и лопатами, или же просто не ходить под крышами. Это самый надёжный способ обезопасить себя.
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