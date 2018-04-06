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В Алтайском крае начали восстанавливать разрушенные паводком мосты
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В Алтайском крае начали восстанавливать разрушенные паводком мосты 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Несколько мостов было разрушено во время паводка в Алтайском крае.
Как сообщает региональный Минстройтранс, мосты через реку Ануй на автодороге «Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай» и через реку Солонешка на автодороге «Алексеевка — Березовка — Солонешное» были разрушены 26 марта, движение по ним восстановили в короткие сроки.
Мост через Ануй на дороге «К-12 — Елиново — Рыбное» обещают открыть 12 апреля. Сейчас дорожники монтируют металлические балки пролетного строения. Сверху сделают деревянный настил.
Продолжаются восстановительные работы в Алтайском и Краснощековском районах. Дороги расчищают от снега, выпавшего в конце марта.
Рабочая группа оценивает ущерб, который нанес весенний паводок 2018 года.
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