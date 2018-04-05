Ещё
Пострадавшим от паводка в Алтайском крае окажут юридическую помощь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пострадавшим от паводка в Алтайском крае окажут юридическую помощь 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Юристы дадут бесплатную консультацию пострадавшим от паводка в Алтайском крае.
Министерство юстиции проявило инициативу и привлекло для оказания юрпомощи Адвокатскую палату.
Юристы смогут проконсультировать граждан по телефону: (3852) 54-84-50. Телефон работает по будням с 9:00 до 12:00.
Напомним, в крае оценивают ущерб, который успел нанести паводок. Необходимые документы власти передадут в Правительство РФ для получения финансовой помощи на возмещение ущерба от ЧС.
Справка:
На данный момент в крае нет подтопленных домов, но территории районов до сих пор находятся в воде. Ситуация может осложниться из-за потепления.
АиФ — Алтай: последние новости
Общественные обсуждения не исключают публичные слушания – мэрия Барнаула Погоня за должником. Просроченные алименты – как дорога в новую жизнь? Как отдыхаем на майские праздники?
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции119
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»491
Российских олигархов ждет «сюрприз»449
Скандал перед «Евровидением»: Юлию Самойлову не пустили в музей49
В Бахрейне нашли нефтяной запас России68
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке и Лесли грозит до 20 лет тюрьмы
Происшествия
03:12
Лондон «отыскал» место производства «Новичка» в РФ
В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение