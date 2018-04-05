Пострадавшим от паводка в Алтайском крае окажут юридическую помощь

Юристы дадут бесплатную консультацию пострадавшим от паводка в Алтайском крае

Министерство юстиции проявило инициативу и привлекло для оказания юрпомощи Адвокатскую палату.

Юристы смогут проконсультировать граждан по телефону: (3852) 54-84-50. Телефон работает по будням с 9:00 до 12:00.

Напомним, в крае оценивают ущерб, который успел нанести паводок. Необходимые документы власти передадут в Правительство РФ для получения финансовой помощи на возмещение ущерба от ЧС.

Справка:

На данный момент в крае нет подтопленных домов, но территории районов до сих пор находятся в воде. Ситуация может осложниться из-за потепления.