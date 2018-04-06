Начальник алтайского МЧС: паводок-2018 отличается непредсказуемостью

С каждым годом список подтапливаемых населенных пунктов в регионе растет: до 2012 года — 51 населенный пункт, после 2014 года — до 140, в 2018 году — более 150.

«Развитие ситуации с нынешним паводком на Алтае показывает, что это долгоиграющая пластинка — разгул водной стихии быстро не закончится», — рассказывает Лисин.

В текущем году паводковая обстановка осложнилась по ряду причин — резкое потепление, сильное промерзание земли и обильные осадки. В итоге талые воды стали разливаться на территории, куда раньше не заходили.

Специалисты назвали паводок в 2018 году непредсказуемым.

«Талые воды часто заходят в село не со стороны реки, а окружным путем. Мои коллеги своими глазами видели, как реки шли вспять», — говорит Лисин.

Спасатели постоянно находятся в движении, силы и средства передислоцируются из одного района в другой, ведь «вода одновременно наступает сразу по десяткам направлений».

Сотрудникам МЧС часто приходится сталкиваться с недовольством пострадавших от паводка. Так, граждане спрашивают, почему раньше не взорвали ледовый затор. В ответ спасатели говорят о соблюдении правил безопасности при проведении данного мероприятия, и погодные условия в тот момент не позволяли этого сделать.