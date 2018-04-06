Ещё
Начальник алтайского МЧС: паводок-2018 отличается непредсказуемостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальник алтайского МЧС: паводок-2018 отличается непредсказуемостью 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин рассказал об особенностях паводка-2018 года.
С каждым годом список подтапливаемых населенных пунктов в регионе растет: до 2012 года — 51 населенный пункт, после 2014 года — до 140, в 2018 году — более 150.
«Развитие ситуации с нынешним паводком на Алтае показывает, что это долгоиграющая пластинка — разгул водной стихии быстро не закончится», — рассказывает Лисин.
В текущем году паводковая обстановка осложнилась по ряду причин — резкое потепление, сильное промерзание земли и обильные осадки. В итоге талые воды стали разливаться на территории, куда раньше не заходили.
Специалисты назвали паводок в 2018 году непредсказуемым.
«Талые воды часто заходят в село не со стороны реки, а окружным путем. Мои коллеги своими глазами видели, как реки шли вспять», — говорит Лисин.
Спасатели постоянно находятся в движении, силы и средства передислоцируются из одного района в другой, ведь «вода одновременно наступает сразу по десяткам направлений».
Сотрудникам МЧС часто приходится сталкиваться с недовольством пострадавших от паводка. Так, граждане спрашивают, почему раньше не взорвали ледовый затор. В ответ спасатели говорят о соблюдении правил безопасности при проведении данного мероприятия, и погодные условия в тот момент не позволяли этого сделать.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю прогнозируют большую воду после потепления. Стоит ждать притока воды в реках Бии, Катуни, Оби.
АиФ — Алтай: последние новости
Общественные обсуждения не исключают публичные слушания – мэрия Барнаула На реках Алтайского края наблюдаются промоины, наслуд, шугоход и снежура Погоня за должником. Просроченные алименты – как дорога в новую жизнь?
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая225
Россиянам посоветовали отказаться от доллара286
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова63
«Новичок» оказался родом из-под Саратова195
США отказались дружить с РФ393
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение