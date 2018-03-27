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Каков критический уровень воды в реках Алтайского края?
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Каков критический уровень воды в реках Алтайского края? 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
После достижения критической отметки начинается подтопление территории
Во время паводка Алтайский Гидрометцентр ежедневно публикует информацию об уровне воды в реках Алтайского края.
Когда вода поднимается выше критической отметки, начинается подтопление населенных пунктов.
Актуальные данные для сел, расположенных вдоль Оби, Катуни, Аня, Коксы, Чарыша, Чумыша, Алея, Тогула, Бурлы, Песчаной, приводит ГУ МЧС по Алтайскому краю:
Пункт
Отметка подтопления
Фоминское
Усть-Пристань
Барнаул
Шелаболиха
Камень-на-Оби
Кебезень
Турочак
Удаловка
Бийск
Катунь
Чемал
Катунь
Сростки
Кокса
Усть-Кокса
Песчаная
Точильное
Солонешное
Чарыш
Усть-Кумир
Чарыш
Чарышское
Чарыш
Карпово-2  Чарыш
Белоглазово
Чарыш
свх. Чарышский
Старо-Алейское
Гилево
Локоть
Рубцовск
Чумыш
Ельцовка
Чумыш
Кытманово
Чумыш
Заринск
Чумыш
Тальменка
Тогул
Тогул
Бурла
Хабары
АиФ — Алтай: последние новости
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