Китайское издательство выпустило годовой доклад об инициативе «Пояс и путь»

Пекин, 26 марта / Синьхуа / — В воскресенье китайское издательство «Шанъу иньшугуань» /Commercial Press/ выпустило годовой доклад об инициативе «Пояс и путь» /2018/, в котором рассказывается о достижениях и успешном опыте сотрудничества в рамках этой инициативы.

Главный редактор публикации, профессор Партийной школы при ЦК КПК Чжао Лэй отметил, что инициатива «Пояс и путь» уже стала международным консенсусом, она демонстрирует влияние Китая на весь мир.

Заведующий Центром исследований стратегии народной дипломатии Китайского народного общества дружбы с заграницей Ли Синьюй считает, что для продвижения реализации инициативы «Пояс и путь» необходимо в полной мере задействовать народную дипломатию и активно рассказывать «китайские истории».

Глава Центра исследований современного мира Отдела международных связей ЦК КПК Цзинь Синь заявил, что в докладе выдвинуты предложения по созданию системы предотвращения рисков и улучшению социальной интеграции, что позволит обеспечить безопасное и упорядоченное развитие строительства «Пояса и пути».

Инициатива строительства «Пояса и пути» /Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века/ нацелена на создание торговых и инфраструктурных сетей, связывающих Азию, Европу и Африку вдоль маршрутов древнего Шелкового пути. -0-