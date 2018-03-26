Архитектурные сокровища в Перми. Дом старообрядца Крылова

Одноэтажный дом с мезонином на перекрестке Красноуфимской (Куйбышева. — Прим. авт.) и Большой Ямской (Пушкина. — Прим. авт.) появился в 1827 году. Это чуть ли не единственный дом в городе, по совершенно не понятным причинам уцелевший в знаменитом пожаре 1842 года. О Доме Крылова — в новом выпуске «Архитектурных сокровищ Перми».

Купец Никита Кондратьевич Крылов построил этот дом для себя. Проект он заказал у своего хорошего друга Ивана Ивановича Свиязева. Про архитектурные новшества Свиязева при строительстве Театра оперы и балета, напомним, мы рассказывали в прошлых архитектурных сокровищах.

Купец Крылов, впоследствии ставший почетным гражданином Перми , приехал в Прикамье из Саратовской губернии. Здесь у Крылова был собственный салотопенный завод и несколько занимавшихся строительством артелей, а в Енисейской губернии он очень удачно приобрел золотые прииски.

Зеленый дом был далеко не единственным примером сотрудничества Крылова и Свиязева. Вместе они построили Александровскую больницу, церковь Всех Святых на Егошихинском кладбище, Окружной суд на стыке Вознесенской и Красноуфимской (Луначарского и Куйбышева. — Прим. авт.), а также Свято-Троицкую единоверческую церковь на Сенной площади.

Две стены здания абсолютно симметричны

То, что видят прохожие

Предыдущий храм для единоверцев — в отличии от Дома Крылова — сгорел в пожаре. Церковь на Сенной (площадь находилась в четырехугольнике нынешних Екатерининской, Луначарского, Куйбышева и Компроса. — Прим. авт.) строили долгие девять лет. Приходилось бороться с заболоченностью местности и сразу благоустраивать окружающее пространство. Здание получилось монументальным — его было видно из любой части города. К нему даже водили экскурсии, но в 1928 году Сенную площадь переименовали в площадь Октябрьской революции. После церковь простояла недолго.

Интересно, что строивший единоверческую церковь Крылов был старообрядцем. Именно поэтому у особняка нет входа ни на Пушкина, ни на Куйбышева. По старообрядческой традиции, главный вход и парадный фасад находятся в скрытом от посторонних глаз дворе.

Настоящий главный вход

Фронтон

Цокольная часть дома кирпичная, но в основном он построен из дерева. Его открытые взглядам простых прохожих фасады строго симметричны, с полукруглыми накладными рамками над окнами, а угол между фасадами выделен рустовкой.

— Внутри особняка три комнаты, бывшие зала, гостиная и будуар, украшены лепными: в зале карнизом с аканфовыми сухариками и розетками между ними; в гостиной и будуаре, помимо того, еще широким скульптурным фризом, изображающим крылатых сирен с лирами, и прелестными композициями из орнаментов растительного мира в уголках потолков. В гостиной, помимо этого, в середине потолка лепная большая розетка строгого рисунка и в двух углах — печи, равных коим по красоте декоративного замысла трудно встретить; печи украшены по бокам колоннами коринфского ордера и вазами над ними, — цитирует историк Елена Спешилова в книге «Старая Пермь» сборник очерков «Город Пермь», вышедший в 1926 году.

Архитектурные мелочи

Появившаяся после реставрации табличка

Купол церквушки при бывшей богадельне

После смерти Крылова его дом перешел к располагающейся по соседству Александровской богадельне, открытой в 1873 году. Ей попечительствовал Федор Каменский, а принимала богадельня обанкротившихся купцов и мещан. Каменский же и построил небольшую деревянную церковь, которую в 1885 году его брат Григорий преобразовал в каменную.

В 1918 году Дом Крылова и богадельню муниципализировали, а церковь ожидаемо закрыли. Здания занимали различные медицинские учреждения. Там размещались областной трахоматозный диспансер, а затем — центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

В 2011 году Дом Крылова отреставрировали. Дом подрядчика Крылова и Богадельню общественную Святого Симеона Верхотурского внесли в краевой Перечень объектов культурного наследия.

Вид с улицы Куйбышева

Полуарки над окнами

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