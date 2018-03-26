«Усатый нянь» из Перми вышел в финал краевого конкурса «Учитель года-2018» 

Единственный в Перми мужчина — воспитатель из детского сада № 233 «Школа рыцарей и принцесс» Евгения Пепеляев вышел в отборочный этап краевого конкурса «Учитель года — 2018».
Этой зимой, напомним, он уже стал победителем городского конкурса «Учитель года», затем решил попробовать свои силы в краевом конкурсе. Сейчас по итогам конкурсных испытаний с самым высоким баллом он вышел в финал и имеет все шансы на победу и получение весомой денежной премии.
«Очный этап конкурса пройдет с 10 по 12 апреля, — сообщили в пресс-службе администрации Пермского края. — Абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года — 2018» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 000 рублей, победители в остальных шести номинациях — денежные премии и образовательные стажировки. Торжественное закрытие конкурса и награждение победителей состоится 13 апреля во Дворце детского и юношеского творчества города Перми».