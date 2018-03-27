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Откуда будут следить за гостями Екатеринбурга во время ЧМ-2018
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Откуда будут следить за гостями Екатеринбурга во время ЧМ-2018 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Единая система видеонаблюдения Екатеринбурга к первой декаде мая будет включать в себя более 1 600 видеокамер, сообщили «АиФ-Урал» в мэрии города.
Данная информация была озвучена на заседании совета общественной безопасности столицы Урала сегодня, 27 марта 2018 года. В рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на данный момент в центр слежения поступают изображения с 540 камер, но эта цифра ежедневно увеличивается. В первую очередь подключаются камеры в местах массового пребывания людей.
Планируется, что в апреле и мае 2018 года в Екатеринбурге к единому центру будет подключено 46 новых объектов. В первую очередь это территория Центрального стадиона, тренировочные площадки, фан-зоны, гостиницы, торговые центры и больницы, в которых будут размещаться и обслуживаться гости и участники ЧМ-2018. В списке — Областная клиническая больница №1 (опорная больница для лечения футболистов и членов команд), поликлиника ГКБ №40 (амбулаторная помощь гостям и болельщикам), Областная детская клиническая больница и Детская городская клиническая больница №9.
Всего к первой декаде мая 2018 года в единую систему видеонаблюдения будет поступать изображение более чем 1 600 камер.
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