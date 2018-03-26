Контролеры могут получить право требовать документы у безбилетников

Контролеры на общественном транспорте могут получить право требовать от пассажиров-безбилетников предъявить документы, удостоверяющие личность, соответствующие предложения разработаны и направлены в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на министерство транспорта

Заняться вопросом расширения полномочий контролеров Минтрансу и МВД в прошлом году поручил президент России Владимир Путин

В настоящее время штрафы за безбилетный проезд, права и обязанности контролеров различаются в зависимости от региона. В некоторых субъектах РФ денежное наказание для «зайцев» отсутствует, то есть контролеры могут только высадить их из автобуса.

Минтранс также планирует решить и этот вопрос на законодательном уровне, определив размер штрафа для безбилетников по всей стране. Он может быть установлен в 20-кратном размере от полной стоимости проезда.