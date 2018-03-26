Новая разметка на омских улицах появится в мае и июне

Омская мэрия разместила на портале госзакупок лот по нанесению дорожной разметки на городские магистрали. Начальная цена контракта составляет около 6,3 млн рублей.

Победитель аукциона будет объявлен 16 апреля. Всего подрядчику предстоит нанести на площади 27,639 кв. м. работы планируют проводить в три этапа — с мая по июнь. За это время новая дорожная разметка должна появиться на 60 городских магистралях.

Первый этап стартует сразу после заключения контракта с подрядчиком, заканчивается 8 мая. Так, до Дня победы новая разметка должна появиться на Ленинградском мосту, Соборной площади и улицах Ленина, Партизанской, Интернациональной, Гагарина, Думской и Транссибирской.

В рамках второго этапах, который продлится с 9 по 20 мая, разметку нанесут на 29 участках дорог, среди которых улицы Конева, Гусарова, Тарская, Тюменская, Булатова, Иртышская набережная, а также Фрунзенский мост и мост 60-летия ВЛКСМ.

Третий этап продлиться почти месяц — с 21 мая по 20 июня. В его рамках свежую разметку нанесут сразу на 27 магистралей, в том числе на улицы 10 лет Октября, Крупской, Герцена, Пушкина, Орджоникидзе , Суворова, Химиков, а также на проспекты Королева и Космический.

Всего новую разметку нанесут на 60 омских дорог.